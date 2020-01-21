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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصنيف عالمي: مصر أقوى دولة في إفريقيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:45 م
القاهرة
القاهرة
هدير سند
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تصدرت مصر كأقوى دولة في إفريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفقًا للتصنيف الدولي الذي تعده شبكة الإعلام الأمريكية الشهيرة "يو أس نيوز اند وورلد"، حيث جاءت مصر في المرتبة الـ36 دوليًا في التصنيف الذي يضم 73 دولة.

وأشار التصنيف، الذي تم إعداده بالشراكة مع مجموعة BAV وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إلى أن إعدادهم لقائمة أقوى بلدان العالم جاء من خلال تحليلهم عناوين الأخبار التي تشغل صناع السياسة وتشكل الأنماط الاقتصادية العالمية.

وفي تقرير نشره موقع "بيزنس انسايدر"، وصف التصنيف مصر بأنها "واحدة من أقدم وأكبر الحضارات في العالم وموقعها الجغرافي وتاريخها يجعلها "مركزًا ثقافيًا وتجاريًا هامًا"، وهو ما يجعلها تحتل مرتبة قوية وسط دول العالم.

وقال موقع "يو أس نيوز": "يتم تتبع السياسات الخارجية للدول وميزانياتهم العسكرية، والنظر إلى الأمر من خلال الثقة فيما تقوم به البلاد من عهود، وكيف أن المجتمع الدولي يثق في أنه إذا قامت الدولة بالتعهد بفعل شىء فإنها ستنفذه حقًا".

وسألت الدراسة أكثر من 20 ألف شخص من 36 دولة حول العالم، وقامت بالحصول على إجابات على العديد من الأسئلة في شتى المجالات.

وأظهر التصنيف أن سويسرا لا تزال أفضل بلد في العالم للسنة الرابعة على التوالي، في حين جاءت كندا في المركز الثاني متجاوزة اليابان التي هبطت إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الثاني خلال السنة الماضية.

وتأتي في المرتبة التالية بعد مصر جنوب إفريقيا (في المرتبة 39)، ويأتي المغرب في المركز الأربعين بعد جنوب إفريقيا مباشرة، بينما تأتي كينيا في المركز 53. تحتل تونس المرتبة 69 بعد أوكرانيا وقبل بيلاروسيا. وهذا يتعلق بجميع البلدان الإفريقية التي وضعت في القائمة.

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