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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بروتوكول بين «الأكاديمية المصرية» و«مدينة زويل» بحضور العصار

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:20 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إيمان ماهر
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويأتي هذا التوقيع في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وانطلاقًا من رغبتهما في إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي بينهما ومجالات التدريب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وبموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بما تمتلكه من معامل وورش فنية فى التخصصات العلمية المختلفة وأساتذة جامعات متخصصين ومدربين على أحدث النظم العلمية تمكنهم المساهمة فى إكساب الخريجين مهارات وخبرات تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بما تمتلكه من خبرات متميزة في البحوث العلمية والتدريس والأنشطة الطلابية، للمشاركة في مجالات البحث العلمى المختلفة وتحديد وحل المشكلات التي تخدم التحديات الاستراتيجية للدولة وتساعد على توطين الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من الخبرات التدريسية والبحثية بين الطرفين، وتبادل زيارات الطلاب وعقد ندوات وورش عمل تقنية مشتركة.

كما ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بموجب هذا البروتوكول بتوفير التدريب الصيفى والزيارات العلمية لطلاب مدينة زويل لمصانع وشركات الإنتاج الحربى للاستفادة بالإمكانيات العلمية والفنية المتوفرة بها من معامل وورش متطورة تخدم مختلف المجالات العلمية للطلاب، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل وقادرين على مواكبة التطور التكنولوجي، كما سيتم التعاون المشترك بين الطرفين فى إجراء مشاريع التخرج وتطبيق الأفكار المبتكرة والتى يكون لها مخرجات صناعية قابلة للتنفيذ والتي تهدف إلى ربط الجامعات المصرية ومخرجات التعليم بالصناعة.

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمة وزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى ولما تمتلكه من مقومات تكنولوجية وفنية يحتاجها الطلاب والدارسين لتحويل مخرجاتهم البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة.

كما أوضح "صدقى" ان مدينة زويل ستقوم بموجب هذا البروتوكول بالإشراف على الهيئة المعاونة للتدريس والتي تعمل لدى الأكاديمية لتحضير رسائل الماجستير والدكتوراة طبقًا للشروط واللوائح المنظمة للتسجيل بالمدينة، كما ستقوم بإجراء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لخدمة مصالح الطرفين، على أن تكون الأولوية للبحوث التطبيقية التي تهدف إلى حل المشكلات الصناعية التى قد تطرح في مصانع الإنتاج الحربى لربط البحث العلمى بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج المصرية، كما ستقوم بالاستفادة من المعامل الكيميائية والهندسية المتوفرة بالأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة فى إجراء البحوث لطلاب الدراسات العليا بالمدينة.

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