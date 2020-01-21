رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تحقق فى «مأدبة غداء» منحت قطر استضافة كأس العالم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:32 ص
شكوك حول مأدبة الغداء
شكوك حول مأدبة الغداء تكشف تواطؤ المصالح الدولية في الرياضة
طباعة
قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن السلطات في فرنسا أسندت ملف التحقيق بمنح قطر تنظيم كأس العالم لعام 2020 للقضاء بعد أن فتح الادعاء العام التحقيق القضائي في ملف القضية.


تقول الصحيفة، إن القضاء سينظر في السؤال المحير الذي ما زال يلوح في الأفق منذ أربعة أعوام، وهو فيما إذا كانت الدوحة قد أعطيت الضوء الأخضر لتنظيم كأس العالم 2022 خلال مأدبة غداء نظمها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 23 نوفمبر من عام 2010 أي قبل التصويت بأيام، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام قطر لتحظو بتلك الفرصة وتقتحم عالم الرياضة من أوسع أبوابه.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى إن مأدبة الغداء تلك أثارت الشكوك، مما استدعى النيابة العامة في فرنسا لإعادة فتح التحقيق في ديسمبر 2019 في قضايا الفساد واستغلال النفوذ بتلك القضية، إذ يسعى للتحقيق مع رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر في العاصمة باريس، على الرغم من التحقيق معه كشاهد في أبريل 2017.

تضيف لوموند: «وفقًا لمعلوماتنا، تم تعيين قاضيين للتحقيق لإلقاء الضوء على شروط الحصول على تنظيم كأس العالم من قبل الدوحة، في محاولة لتحطيم السرية التي حافظت عليها حاشية نيكولا ساركوزي لمدة عشر سنوات حول هذه المأدبة التي نظمت قبل أيام قليلة من التصويت على استضافة البطولة في 2 ديسمبر 2010».

وفي تحقيق استقصائي مستفيض للصحيفة الفرنسية، كشفت لوموند عام 2015 عن أن مأدبة غداء قادت قطر للدخول في الدبلوماسية الرياضية والاستحواذ على حق البث الحصري للمباريات وتنظيم عدة فعاليات دولية. 

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مأدبة الغداء الفاخرة تلك جمعت في قصر الإليزيه كل من ساركوزي ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق ميشيل بلاتيني وأمير قطر تميم بن حمد الذي كان وليا للعهد آنذاك ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، وأبرم خلالها اتفاقا منح قطر تنظيم نهائيات كأس العالم، وشراء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والحصول على حق البث الحصري للمباريات لصالح مجموعة «بي.إن.سبورتس» القطرية.

ووفقًا لمحفوظات قصر الإليزيه، التي تمكنت لوموند من الوصول إليها، حضر كل من صوفي ديون المستشارة الرياضية لساركوزي، وكلود غيان الأمين العام لقصر الإليزيه مأدبة الغداء تلك؛ والتي تغذي الشكوك حول تواطؤ المصالح وتدخل الدولة في الشؤون الرياضية.

ونوهت الصحيفة إلى أن بلاتيني وصوفي ديون كانا قد استدعيا في 18 يونيو 2019، من قبل الشرطة في نانتير، في مقر المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، قبل أن يطلق سراحهما. كما استدعي كلود غيان للتحقيق حول مأدبة الغداء المشبوهة.

واعترف بلاتيني في 2015 أيضا أن مأدبة الغداء كانت رسالة واضحة من أجل التصويت لقطر، لكنه قال: لم يطلب مني ساركوزي أبدا التصويت لصالح قطر، ولكن عرفت ما هو المطلوب جيدا!

وبحسب لوموند فقد عثر القضاء السويسري عام 2015 على 120 معاملة مالية مشبوهة، بين بلاتيني وقطر ولكن توقفت التحقيقات لأسباب غير معروفة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

الرئيس السيسى يشارك فى حفل استقبال رسمى بقصر باكنجهام الملكى

منذ يوم

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

الشرطة السودانية: 7 قتلى فى انفجار قنبلة داخل حفل زفاف بالخرطوم

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن «كورونا» الجديد في الصين

اكتشاف علاج جديد لفيروسات البرد

باحثون يحذرون من عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة

منظمة الصحة العالمية: التدخين يزيد من حدوث مضاعفات بعد الجراحة

منوعات

فريق «روك» بريطاني على عملة تذكارية

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية على الأطباق المروحية

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص

دار رعاية للقطط المسنة في أمريكا

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«الأشرطة الكتابية فى العمائر الإسلامية» أمسية ببيت المعمار المصرى

«روسيا في عيون أطفال مصر» بإجازة نصف العام

صفية القباني تفتتح معرض ريشة تاد.. الأربعاء

عرض الفيلم الأمريكي «عصر البراءة» بالحرية للإبداع بالإسكندرية.. غدا