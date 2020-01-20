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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«روسيا في عيون أطفال مصر» بإجازة نصف العام

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:55 م
الهيئة العامة لدار
الهيئة العامة لدار الكتب
آلاء حسن
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تطلق الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد مرسي، أولى الأنشطة الثقافية لعام مصر وروسيا 2020 من خلال إقامة مسابقة رسوم فنية للأطفال من عمر 8-18 سنة بعنوان "روسيا فى عيون أطفال مصر" التي ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس.

وتتضمن المسابقة موضوعات عدة، منها مفردات من التراث الشعبي الروسي، ونمط حياة الطفل بروسيا وأشهر معالمها السياحية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن برنامج مكتبة الأطفال النموذجية للأطفال المترددين عليها خلال إجازة نصف العام الدراسي، بالإضافة إلى الرحلات الثقافية للأماكن التراثية والتاريخية التي ستقام بمناسبة إعلان عام 2020 "القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" وفقا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2020 عام الثقافة والوعي.

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