«بحوث البترول» يشارك في «إيجبس 2020»

أكد الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، أن المعهد سيشارك لأول مرة، في مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول «إيجاس 2020»، وسيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، بحضور مئات الشركات العالمية المتخصصة بمجالات النفط والغاز والاستكشاف من حوالي أكثر من 60 دولة.وتنظم المؤتمر والمعرض وزارة البترول والثروة المعدنية، تحت قيادة المهندس طارق الملا، ويحمل شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة» بمشاركة ٦٠ دولة، ومناقشة أكثر من ٨٠٠ ورقة بحثية، فضلًا عن عقد ٣٦ جلسة فنية، وستشهد نسخة هذا العام جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل في شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز فى جلسات النقاش على الأمن والسلامة والصحة المهنية في قطاع الطاقة ودور المرأة في قطاع البترول وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول، بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة في الأمن والسلامة والصحة المهنية.كما سيشهد المؤتمر الاهتمام بموضوع التحول الرقمي في صناعة البترول والتعرف عن قرب على التقدم الذي حققته الشركات العالمية وتطبيقاته في فروعها بمصر.