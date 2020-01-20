إحالة عاطلين وحداد للمحاكمة بتهمة تصنيع الأسلحة بالنهضة

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطلين وحداد لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بمنطقة النهضة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم مؤمن.أ، وحسن.ن، عاطلان، مصطفى.م حداد، وأقروا بارتكابهم جريمة تصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش داخل ورشة ملك المتهم الثالث وبيع الأسلحة على الشباب لاستخدامها في المشاجرات.وكانت قد وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بقيام عاطلين وحداد بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة البيضاء والخرطوش والأدوات المستخدمة في التصنيع، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.