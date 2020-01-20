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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جون طلعت: نتائج مؤتمر برلين تؤكد اقتناع العالم برؤية القيادة المصرية

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:51 ص
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال جون طلعت عضو مجلس النواب، إن النتائج التى توصل إليها مؤتمر برلين بشأن الأوضاع فى ليبيا تؤكد انتصار العالم لرؤية القيادة المصرية التى عبرت عنها لسنوات طويلة مضت بشأن ضرورة الحل السلمى بعيدا عن النزاعات العسكرية المسلحة.

وأوضح عضو مجلس النواب في بيان له، أن مصر سبقت الجميع فى التحذير من خطر الإرهاب فى ليبيا وخطورة وجود عناصر مسلحة أجنبية فى طرابلس بدعم ورعاية دول بعينها، وأنه بالأمس شاهدنا الرئيس الفرنسى وهو يعيد نفس ما سبق أن حذرنا منه ويعرب عن قلقه من نقل العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا.

وأشار إلى أن التزام الدول المشاركة فى مؤتمر برلين بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا بموجب قرارات الأمم المتحدة وتعهدها بعدم التدخل فى الشأن الليبى هو صفعة مدوية على وجه أردوغان الذى كان يسعى لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الحكومة الإخوانية فى طرابلس.

وشدد عضو مجلس النواب على أن موقف أردوغان أصبح مكشوفا أمام العالم أجمع واستمراره لدعم المليشيات الإرهابية فى ليبيا يعنى بوضوح عدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية.

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