من بينها الإبيفانيا.. مسميات عيد الغطاس المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بعيد الغطاس المجيد؛ تذكار لتعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.ولعيد الغطاس المجيد عدة أسماء منها عيد الظهور الإلهي؛ وعيد الثيؤفانيا؛ وعيد الأنوار؛ والإبيفانيا.ويوضح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن معانى عيد الغطاس المجيد ثلاثة أسماء، فيقول في ثلاثيته أن أولى أسماء عيد الغطاس المجيد هي عيد الثيؤفانيا والتى تعنى عيد الظهور الإلهى.وتابع أن إحدى مسميات عيد الغطاس هي عيد الأنوار، حيث يمسك المعمد الشموع بعد العماد؛ مشيرا إلى أن عيد الغطاس يعنى العماد.