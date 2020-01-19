رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التضامن: حملة إنقاذ المشردين تشمل جميع المحافظات

الأحد 19/يناير/2020 - 10:01 م
نيفين القباج
نيفين القباج
أحمد عبد العزيز
طباعة
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة إنقاذ المشردين ستشمل جميع المحافظات بالتنسيق مع وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمركز القومي للبحوث.

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن بعض المشردين يريدون الجلوس في الشارع، وهناك محاولات كبيرة تبذل معهم لإقناعم بترك الشارع، موضحة أن عددًا منهم له أسرة ومنزل، ويجلس في الشارع، وفي نهاية اليوم يعود لمنزله.

وتابعت القباج: "بعض المشردين معاهم أطفال في الشارع، ومن واجب واجب الدولة الحفاظ على هؤلاء الأطفال".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا لا يتم استبدال مصطلح "ذوي الإعاقة" بـ"أصحاب الهمم"؟.. وزيرة التضامن تجيب

الباز: هذه المبادرة أفضل من تحدي العشر سنوات على "فيسبوك"

"التضامن": كبار السن الأكثر استجابة لمبادرة "إحنا معاكم"

رئيس مدينة المنزلة عن غرق طفل في "بيارة صرف": "قضاء وقدر" (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

«خدمة 24 ساعة».. أول صورة لماكينة شهادات الميلاد الذكية

منذ أقل من ساعتين

تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ حوالي 8 ساعات

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

الصور

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

الأكثر قراءة

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

أمطار وسحب.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس فى عيد الغطاس

تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

دراسة: ابتعاد الأطفال عن الأب بعد الطلاق يضر بصحتهم النفسية

مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

منوعات

فوائد خيالية للأفوكادو

الثلوج تعيق البحث عن مفقودين في انهيار جليدي

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك

إعلان اسم سمير سيف رئيسًا للدورة ٢٣ للمهرجان القومي للسينما

الروائية الليبية عائشة إبراهيم: الجميع يبحث عن «سحر البوكر» (حوار)