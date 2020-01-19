وزيرة التضامن: حملة إنقاذ المشردين تشمل جميع المحافظات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة إنقاذ المشردين ستشمل جميع المحافظات بالتنسيق مع وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمركز القومي للبحوث.وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن بعض المشردين يريدون الجلوس في الشارع، وهناك محاولات كبيرة تبذل معهم لإقناعم بترك الشارع، موضحة أن عددًا منهم له أسرة ومنزل، ويجلس في الشارع، وفي نهاية اليوم يعود لمنزله.وتابعت القباج: "بعض المشردين معاهم أطفال في الشارع، ومن واجب واجب الدولة الحفاظ على هؤلاء الأطفال".