طرح برومو فيلم «جلوبال» لأحمد صيام

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "جلوبال" التريلير الرسمي للفيلم الذي يقوم ببطولته مجموعة من الشباب المشاهير ومنهم إكرامي هجرس ونجم فريق المدفعجية إسلام شندي، بمشاركة الفنان أحمد صيام والفنانة أحلام الجريتلي والفيلم إشراف عام خالد سليمان وإخراج سمير صبحي.فيلم "جلوبال" يدور حول شاب تعرض للتنمر في طفولته، ما أصابه بمرض نفسي جعله ينتقم من الذين تنمروا عليه في صغره، وتضم أحداث الفيلم الكثير من مشاهد الأكشن التي صممها محمد بدوي مصمم المعارك الشهير.وقام أصدقاء الأبطال من المشاهير بمشاركة البرومو على صفحاتهم الشخصية كنوع من الدعم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد العرض الخاص في أقرب وقت.