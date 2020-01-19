تراجع أرباح «الإسكندرية للحاويات» 23.5% بالنصف الأول

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تراجع صافي ربح الشركة، خلال أول ستة أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 23.5% على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 736 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 962.4 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأشارت الشركة إلى أنها حققت 1.249 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.408 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة، خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 632.94 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 822.54 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت الإسكندرية للحاويات انخفاض صافي الربح إلى تراجع إيرادات النشاط الجاري عن العام السابق بنحو 124 مليون جنيه، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة إلى 16.15 جنيه، بالإضافة إلى انخفاض عدد الحاويات بنسبة 5 بالمائة عن العام السابق.