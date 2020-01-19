أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

أرسلت مجلة نصف الدنيا الفنانة فاتن حمامة عام 1948 لاستقبال الفنانة الأمريكية ليليان هارفي في أول زيارة لها لمصر، وذلك لإجراء حوار صحفي فني معها.دار الحوار الصحفي بينهن، وأبدت الفنانة الأمريكية "ليليان" إعجابها لمصر، قالت:"مصر قطعة من أمريكا".وسألت الفنانة فاتن حمامة الفنانة "ليليان" عن رأيها في الرقص الشرقي، كانت إجابتها متمثلة في الإعجاب الشديد بالمرأة المصرية والرقص الشرقي ونجماته، وأشارت إلى أن السينما الأمريكية تقلده في بعض أفلامها.كما أبدت إعجابها باستديو النحاس كونه لا يقل في إمكانياته عن الاستوديوهات الأوربية.وأشادت الفنانة الأمريكية ليليان هارفي في حوارها مع الفنانة فاتن حمامة، بالطربوش المصري، وأكدت حبها لهذا الطربوش الذي طلبت ارتدائه، فأهدتها الفنانة فاتن حمامة طربوش أحمر، وألبستها إياه.