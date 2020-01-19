رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:07 ص
فاتن حمامة
فاتن حمامة
وائل توفيق
طباعة
أرسلت مجلة نصف الدنيا الفنانة فاتن حمامة عام 1948 لاستقبال الفنانة الأمريكية ليليان هارفي في أول زيارة لها لمصر، وذلك لإجراء حوار صحفي فني معها.

دار الحوار الصحفي بينهن، وأبدت الفنانة الأمريكية "ليليان" إعجابها لمصر، قالت:"مصر قطعة من أمريكا".

وسألت الفنانة فاتن حمامة الفنانة "ليليان" عن رأيها في الرقص الشرقي، كانت إجابتها متمثلة في الإعجاب الشديد بالمرأة المصرية والرقص الشرقي ونجماته، وأشارت إلى أن السينما الأمريكية تقلده في بعض أفلامها.

كما أبدت إعجابها باستديو النحاس كونه لا يقل في إمكانياته عن الاستوديوهات الأوربية.

وأشادت الفنانة الأمريكية ليليان هارفي في حوارها مع الفنانة فاتن حمامة، بالطربوش المصري، وأكدت حبها لهذا الطربوش الذي طلبت ارتدائه، فأهدتها الفنانة فاتن حمامة طربوش أحمر، وألبستها إياه.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر يكشف مخططًا إرهابيًا جديدًا للإخوان وخالد علي وبهي الدين حسن بهدف إسقاط مصر

منذ حوالي 13 ساعة

«الأطباء» تحيل 5 قيادات للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا

منذ حوالي 4 ساعات

تسريب صوتي: إخواني يعترف بسرقة الجماعة لأموال التبرعات

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج في المنطقة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

نجم الساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصحة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

وصفات منزلية لعلاج تشقق الكعبين

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

منوعات

«فضيحة تحكيمية» فى ملعب ريال مدريد.. و«لوبيتيجى» يعلق

إيبار «المتعثر» يصعق أتليتيكو مدريد بثنائية فى الدورى الإسبانى

الأمير هاري وميجان يفقدان لقب السمو الملكي

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم

«تأملات بين العلم والدين والحضارة» كتاب جديد لـ محمد عبد العال

حكايات ونوادر الإخوان في زمن الحكم والسلطان.. أحدث إصدارات بكري

دعوة خاصة: أول إعلان لمعرض القاهرة الدولي للكتاب