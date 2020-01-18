قذاف الدم: «احترموا أنفسكم.. ليبيا ليست برميل نفط وغاز»

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن الغرب ينظر إلى ليبيا على أنها برميل نفط وغاز:" ليبيا ليست برميل نفط وغاز، على الجميع أن يحترم نفسه، الشعب الليبي كان ملء السمع والبصر له مكانة، وإن مات الأسد، فكل هذه الأشبال قادرة أن تكون مجموعة أسود لتدافع عن ليبيا".أضاف قذاف الدم، خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الغرب يدير الصراع في ليبيا، مؤكدًا أن الوطن مصيره يحدده شعبه ولو اجتمعت الكرة الأرضية، لن تنوب عن الليبيين في تقرير مصيرهم، فالاستعمار مشروع فاشل.كما أوضح أن ليبيا تعد الثانية على مستوى العالم في الغاز، متابعًا: "لا أعلم نقمة أم نعمة".وأشار المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية إلى أن ليبيا غنية بمعادن الذهب والفضة واليورانيوم وغيرها: "ما كان أحد يجرؤ على التعدي على حدودنا في عهد الراحل معمر القذافي".