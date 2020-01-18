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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المصلح الاجتماعي.. جديد أحمد سعيد عن دار أقلامنا

السبت 18/يناير/2020 - 06:45 م
المصلح الاجتماعي
المصلح الاجتماعي
نعمات مدحت
طباعة
صدر حديثا عن دار أقلامنا للترجمة والنشر كتاب"المصلح الاجتماعي" للكاتب أحمد سعيد محمود، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.

وقال المؤلف إن هذا الكتاب يعتبر أول عمل لي أشارك به في المعرض، وقمت بتصميم الغلاف بنفسي، وسوف يتواجد بصالون مؤسسة الشريف للكتاب.

أضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الكتاب لايتحدث في موضوعات سطحية، بل يغوص في الأعماق ؛ فهو يتحدث عن الأمور التي تشغل عقولَ الشبابِ والآباءِ والأبناءِ؛ فموضوعاته تنفع الصغير والكبير؛ ولقد تقمصت في هذا الكتاب شخصية المصلح الاجتماعي الذي يحاول أن يصلح الفكر ويوجه الناس للطريق الصحيح.

ويتكون هذا الكتاب من بابين اثنين، فأما الباب الأول فهو بعنوان إصلاح الأبناء وينقسم هذا الباب إلى سبعةفصول: رسائل للمربي، القدوة، التعزيز، الموهبة، تأثير الجيران والأصحاب على الطفل، النقد الهدام والنقد البناء لاتحرم طفلك من اللعب.

وأما الباب الثاني فهو بعنوان إصلاح الفكر ويتكون من سبعة فصول: الإلحاد، الرجعية في نظر الغرب، المساواة في نظر الغرب، العشق وتأثيره على العاشق، الإبداع، أهمية القراءة، الفشل هو البعد عن الله.

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