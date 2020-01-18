أعراض الإصابة بفيروس «كورونا»

التحذيرات العالمية من عودة فيروس كورونا

كشف الدكتور صلاح إبراهيم عوض، استشاري الجودة ومكافحة العدوى، عن أن أعراض الإصابة بالأنفلونزا الموسمية شبيهه بفيروس كورونا، والتى تتضمن "الحكة والرعشة أو اهتزاز الجسم.وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الإصابة بالفيروس لا تستجيب للمضادات الحيوية، والحرارة المرتفعة لا تنخفض، ويجب عزل مريض فيروس كورونا فور الاشتباه، حيث إنه يمكن أن ينقل العدوى المحيطين به في حدود متر، منوها بأن أول خطوة للتأكد من الإصابة بالفيروس هي إجراء أشعة على صدر المريض.وأضاف أنه بعد إجراء الأشعة يتم إجراء تحليل دم، فإذا كان عدد كرات الدم البيضاء قليلا فإنها إحدى العلامات على الإصابة بالفيروس، وأخيرًا نأخذ من المريض عينة من أنفه، فإذا كانت الثلاث خطوات إيجابية فأصبحت إصابة المريض مؤكدة.