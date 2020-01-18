تحريات المباحث فى اتهام صيدلانية بقتل طفلتها بـ«الفيل الأزرق»

تسلمت نيابة النزهة الجزئية، تحريات المباحث الجنائية فى اتهام صيدلانية بقتل طفلتها بعد إعطائها جرعة من مخدر "الفيل الأزرق".وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة النزهة أن المتهمة وضعت لابنتها الوحيدة الحبوب المخدرة انتقامًا من والدها، وتبين من التحريات أن المتهمة ادعت على غير الحقيقة أنها وضعت الحبوب للطفلة عن غير قصد ودون إدراك، وهو ما كذبه التقرير النفسى للمتهمة، والذي كشف أن المتهمة مدركة وتعى ما تفعله.البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، بسبب تناولها أقراصًا مخدرة بطريق الخطأ، وبمناظرة الجثمان تبين أن بها إصابات عبارة عن "آثار دماء بالفم"، وفقدانها بعض أسنانها وتورم بأصابع القدمين.وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة، بأنها تتعاطى أقراص "الفيل الأزرق" حتى تنسى مشاكلها مع طليقها، وعقب تناولها العقاقير قررت أن تقتل طفلتها، ووضعت لها أقراصًا مخدرة في العصير، ثم دخلت في غيبوبة، وعندما فاقت اكتشفت وفاة طفلتها.