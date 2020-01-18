رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات المباحث فى اتهام صيدلانية بقتل طفلتها بـ«الفيل الأزرق»

السبت 18/يناير/2020 - 11:32 ص
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
حسام التمساح
طباعة
تسلمت نيابة النزهة الجزئية، تحريات المباحث الجنائية فى اتهام صيدلانية بقتل طفلتها بعد إعطائها جرعة من مخدر "الفيل الأزرق".

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة النزهة أن المتهمة وضعت لابنتها الوحيدة الحبوب المخدرة انتقامًا من والدها، وتبين من التحريات أن المتهمة ادعت على غير الحقيقة أنها وضعت الحبوب للطفلة عن غير قصد ودون إدراك، وهو ما كذبه التقرير النفسى للمتهمة، والذي كشف أن المتهمة مدركة وتعى ما تفعله.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، بسبب تناولها أقراصًا مخدرة بطريق الخطأ، وبمناظرة الجثمان تبين أن بها إصابات عبارة عن "آثار دماء بالفم"، وفقدانها بعض أسنانها وتورم بأصابع القدمين.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة، بأنها تتعاطى أقراص "الفيل الأزرق" حتى تنسى مشاكلها مع طليقها، وعقب تناولها العقاقير قررت أن تقتل طفلتها، ووضعت لها أقراصًا مخدرة في العصير، ثم دخلت في غيبوبة، وعندما فاقت اكتشفت وفاة طفلتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أم تقتل طفلتها بحبوب "الفيل الأزرق" فى النزهة

قاتلة طفلتها فى النزهة: بتعالج من مرض نفسى

قاتلة طفلتها بالأقراص المخدرة فى النزهة (صور)

"أمها بتنتقم مني".. والد ضحية حبوب الفيل الأزرق يكشف تفاصيل جديدة

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

الصور

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

5 عناصر غذائية لإنجاح الحمل

دراسة: القهوة الحل الأمثل للحصول على الوزن المثالي

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

انفجار سيارة مفخخة استهدفت مجموعة من المتعاقدين الأتراك في الصومال

بعد واقعة البطاطين: طلب إحاطة يستعجل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات

إصابة نادية لطفي بوعكة صحية ونقلها إلى العناية المركزة

عبدالعال أمام البرلماني الدولي: "من الضروري مواجهة خطر عبور الإرهاب للحدود"

منوعات

«سبيس إكس» تنهي تجاربها قبل استئناف رحلات للفضاء

وفاة أقصر رجل فى العالم

التنين الراقص.. حفرية تظهر اختلاف الديناصورات

دراسة: احترس من قطتك قد تلتهم جسدك

كشكول

"طب بشري سوهاج" تناقش هيئتها التدريسية في المعايير الأكاديمية للاعتماد

شكاوى من "إنجليزى الإعدادية" بالإسكندرية: "تعجيزى"

رئيس جامعة القاهرة يناقش تقريرًا حول احتياجات مستشفى الطواريء

وزير التعليم يوضح ل"كشكول" حقيقه تسريب امتحان المنوفيه قبل بدئه

إسلام سياسي

فضائح الإخوان على يد «وائل غنيم» في عقر دارهم

من هو مفتي داعش المقبوض عليه في الموصل؟

"الإرهابية" تحرض على الإضراب مع اقتراب ذكرى "25 يناير"

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
د.كريمة الحفناوى
الاتفاقية «190» وقانون العمل
المزيد

الثقافة

الزيات تصدر الطبعة الثانية لديوان «هيكل معجزات»

نجوم الفن يشيدون بالحفل السنوى لمركز الحفنى لأصحاب الهمم

«رصد خان» عرض مسرحى بقصر ثقافة الأنفوشى

عرض الفيلم القصير «زى ما قال الكتاب» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية