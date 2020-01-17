نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

قال فضيل كوردي، ابن الفنانة نادية رفيق، خلال إقامة صلاة جنازتها بكنيسة السريان بمصر الجديدة، إن والدته كانت تمتلك حبًا وحنانًا كبيرين، لافتًا إلى أنها في مكان أفضل حاليًا، وهو ما يخفف ألم الفراق.وتقدم كوردي بالشكر لنقابة المهن التمثيلية تحديدًا الدكتور أشرف ذكي، والذي تقدم بالتعازي تليفونيًا وسوف يكون أول الحاضرين العزاء مساء اليوم الجمعة، بصحبة عدد من الفنانين.وأعلن فضيل كوردي، ابن الفنانة نادية رفيق، صباح اليوم الجمعة، عن وفاه والدته، على صفحته الشخصية"فيسبوك"، عن عمر يناهز الـ٨٤ عامًا، معلقًا "أمى ماما نانا كما يلقبونها أحفادها، أم الغلابة كما يعرفونها البعض، الفنانة القديرة نادية رفيق أتمّت مهمتها الدنيوية، تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه، وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى صلي لنا يا ماما".ومن أبرز أعمالها مسلسلات باب الخلق، ويوميات ونيس، وفريسكا، وليالي الحلمية، وصباح الخير يا جاري، والمحروسة، وليلة القبض على فاطمة، ومن الأفلام: سواق الهانم، وبوبوس، وكباريه، والإرهاب، وبنات في ورطة.