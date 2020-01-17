خامنئي: أمريكا تحاول إشعال حرب أهلية بالعراق

قال المُرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقسيم العراق وإشعال حرب أهلية في البلاد.وأضاف خامنئي، خلال خطبة الجمعة، اليوم: «أمريكا تلقت الصفعات في سوريا ولبنان على أيدي رجال المقاومة، ولكن هذه الصفعة (الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق) كانت أكبر لأنها وجهت إلى أمريكا بشكل مباشر».وأشار إلى أن «هناك سعيا حثيثا للإمبراطورية الصهيوأمريكية في محاولات لجعل اسم سليماني إرهابيًا، ولكن هذه الإمبراطورية فشلت وأحرق العلم الأمريكي في الساحات».وتابع: «سليماني كان من أقوى القادة في مكافحة الإرهاب والوقوف أمام الجماعات الإرهابية في المنطقة»، مشيرًا إلى أنه «في السابق كان الكيان الصهيوني يقوم بهذه الأعمال الإرهابية ولكن الآن الأمريكيون هم من في الواجهة»، وفق تعبيره.وقُتِل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، نائب قائد هيئة «الحشد الشعبي العراقي»، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.وكانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال فيه إنَّ جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.وتأتي خطبة المرشد الأعلى في ظل توتر سياسي وأمني هو الأشد منذ سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ووسط احتجاجات داخلية على الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية.