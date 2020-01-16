تحطم طائرة ألمانية في مطار شتراوسبرج

أعلنت هيئة خدمات الطوارئ الألمانية مقتل فردين، الخميس، إثر تحطم طائرة في أحد المطارات قرب العاصمة برلين.وقالت الشرطة الألمانية -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن الطائرة الصغيرة تحطمت وقت هبوطها في مطار شتراوسبرج شرقي برلين واحترقت على الأرض.وقالت هيئة خدمات الطوارئ الألمانية إن شخصين قُتلا في الحادث إلا أنه لم ترد حتى الآن تقارير حول وقوع إصابات ولم توضح السلطات في ألمانيا سبب سقوط الطائرة حتى الآن.