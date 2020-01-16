نص رسالة طالب «تانية ثانوى» لزملاءه يستجدى الغش عبر «فيس بوك»

"الحل والنبي يا جدعان"، بهذه الكلمة توسل طالب بالصف الثاني الثاني لأصدقائه فى جروب يجمعهم على فيس بوك يطلب إجابة لأسئلة امتحان الجبر الذي يخوضه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن، وقام الطالب بتشير الاسئلة على الجروب وأجاب أصدقائه عليه.ويخوض طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس إمتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي الامتحانات التى بدأت فى 11 يناير وتنتهى فى 23 يناير الجارى.وتتابع غرفة العمليات المركزية الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية بالاضافة إلى أنها تقوم برصد الشكاوى للعمل على حلها.