أنيس البدرى ينضم إلى الاتحاد السعودى.. والترجى يبارك

أعلن نادي الاتحاد السعودي، ليل الأربعاء، التعاقد مع لاعب الترجي التونسي، أنيس البدري، بعقد يمتد لعامين ونصف عام، منهيًا فصلًا من انتقال أثار العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية.وأوضح الاتحاد عبر حسابه على «تويتر»، أنه تعاقد مع «البدري» بعقد يمتد لمدة عامين ونصف، وقعه الطرفان في دبي بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي.وجاء إعلان انتقال المهاجم «29 عامًا»، والذي يدافع عن ألوان الترجي منذ العام 2016، بعد أيام من الأخذ والرد، وتقارير صحفية عن عدم ترجيح الترجي، بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، انتقال «البدري»، لاسيما وأنه تخلى عن لاعبين أساسيين في الأشهر الماضية منهم الجزائري يوسف البلايلي المنتقل إلى الأهلي السعودي.وسجل «البدري» 10 أهداف هذا الموسم في 16 مباراة مع الترجي.ويأتي ضم «البدري» ضمن سلسلة صفقات للاتحاد لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، إذ سبق له التعاقد مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني لموسمين ونصف موسم لتعويض غياب المدافع الدولي زياد الصحفي، الذي سيغيب لنهاية الموسم.كما أنهت إدارة الاتحاد ارتباطها مع اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، وقدمت له الشكر على ما قدمه خلال فترته الاحترافية مع النادي.وكان «فيلانويفا» قد انضم لنادي الاتحاد مطلع موسم 2016-2017 في صفقة انتقال حر، حيث ساهم في تحقيق فريق الاتحاد لقبي كأس ولي العهد عام 2016-2017، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2018-2019.وسجل «فيلانويفا» 15 هدفًا في 112 مباراة مع الاتحاد.وأعلن نادي الفيحاء عبر حسابه على «تويتر» التعاقد مع «فيلانويفا» بعقد يمتد لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم آخر.