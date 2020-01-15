«آخر النهار» يستعرض ردود أفعال تركيا وإسرائيل على «قادر 2020»

استعرض الإعلامي تامر أمين بعض ردود الأفعال خلال الساعات الماضية بعد مناورة قادر 2020، والتي بهرت العالم بقوة الجيش المصري.قال أمين، خلال حلقة برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن رسالة قادر 2020، أثارت حالة رعب بين وصدمت الكثيرين خاصة في تركيا وإسرائيل.أضاف أن الصحف التركية تناولت مناورة قادر 2020 ووجهت رسالة غلى القادة الأتراك جاء فيها: "هل القادة الأتراك على علم بقوة مصر العسكرية أم أنهم مصممون على إغراق أبنائنا".وتابع "أغلب الصحف جاء فيها أن الرسالة وصلت وأننا نجحنا في توصيل الرسالة وأنهم صدموا من قوة الجيش المصري والجاهزية الموجودة والتشكيلات والجنود وأفرع القوات المصرية والعقيدة القتالية للجندي المصري، وكذلك أنواع الأسلحة الحديثة الموجودة والتي لم تكن موجودة قديمًا.وأكد أنه لا يجب أن نستبعد إسرائيل من أي معادلة؛ لأنها الحاضر الغائب في كل مصيبة من مصائب الشرق الأوسط والوطن العربي ليس في العلن ولكن في الخفاء.