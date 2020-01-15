داعية: هذه الصلاة هى الأفضل بعد الفروض

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن أفضل صلاة بعد الفروض هي صلاة القيام.



أضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن المؤذن هو من ينادي المسلمين للصلوات الخمس المفروضة، مشيرًا إلى أن هذا المؤذن من البشر، إنما من ينادي لصلاة الليل هو الله سبحانه وتعالى؛ حيث ينزل المولى- عز وجل- إلى السماء الدنيا كل ليلة، ويقول: "هل من سائلِ لأُعطيه؟، هل من مستغفر لأغفر له؟ هل من تائب لأتوب عليه" حتى تطلع الشمس.



واستشهد رمضان عبدالمعز، بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله سبحانه وتعالى".