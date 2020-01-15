رمضان عبدالمعز: 4 سيدات هنّ خير نساء الأرض

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إن هناك 4 سيدات هنّ خير نساء الأرض.



أضاف عبدالمعز، أنه كمُل من الرجال كثير، لكن لم يكمُل من النساء إلا أربع، هن السيدة خديجة بنت خويلد، السيدة فاطمة بنت محمد، آسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران.



وتابع، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية dmc، أن السيدة خديجة رضي الله عنها جاءها السلام من الله سبحانه وتعالى وهي على قيد الحياة، حيث أبلغ جبريل عليه السلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سلام الله للسيدة خديجة.



واختتم حديثه "وبشرها المولى عز وجل ببيت في الجنة من قصب، لا نصب فيه ولا صخب"، مشيرًا إلى أن القصب هو اللؤلؤ المجوف.