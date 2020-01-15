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حوادث

تقرير فحص أداة الجريمة في مقتل الأنبا «أبيفانيوس» (صورة)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:45 م
الأنبا «أبيفانيوس
الأنبا «أبيفانيوس
ندى حمدي
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حصلت "الدستور" علي صورة أداة مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، والتي أكد فحص الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية لها، علي تلوثها بدماء وأثبت الفحص أنها دماء المجني عليه.

وأورد التقرير المقدم من مصلحة الطب الشرعي لجهات التحقيق، أن فحص عينة ال DNA من الدماء التي احتوت عليها الماسورة الحديدية، التي أرشد عنها المتهم الرئيسي في القضية المشلوح وائل سعد هي دماء المجني عليه، بعد مضاهاتها بالعينات التي تم رفعها من مسرح الجريمة.

وتوافق فحص الطب الشرعي للأداة مع الإصابات التي أثبتها التشريح، حيث تبين أن "أبيفانيوس" كان مصابا بجرح غائر معرج خلف الأذن، وتعرض للضرب أكثر من مرة ما أدي لتهشم الجمجمة، وهو ما تطابق مع الشكل المعرج لحافة الماسورة الحديدية وشكل الإصابة في الرأس.

وقررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الراهبين في قضية مقتل الأنبا "إبيفانيوس" رئيس دير أبو مقار، وتحديد جلسة 1 من أبريل أولى جلسات إعادة المحاكمة، وإلغاء الحكم بإعدامهما بعد موافقة مفتي الجمهورية علي حكم الإعدام في أبريل 2019.

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