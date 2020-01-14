رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النائب العام السوداني: الإعدام عقوبة متمردى المخابرات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:25 م
النائب العام السوداني
النائب العام السوداني
محمد عمر
طباعة
اعتبر النائب العام السوداني، أن ما قام به منتسبي جهاز المخابرات العامة، اليوم الثلاثاء، يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، مطالبا بهيكلة الجهاز الأمني بالكامل.

وقال النائب العام السوداني في بيان مساء اليوم إنه يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث وإعادة هيكلة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة لجهاز استخبارات يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد.

وأضاف النائب العام: "نطالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين".

ولوح النائب العام بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والمؤبد للمشاركين في مثل هذه الأعمال.

وأعلن جهاز المخابرات السوداني، مساء اليوم، انتهاء التمرد المسلح لقوات هيئة العمليات بالجهاز وتسليم المنسوبين أسلحتهم.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، بعد أن أطلق عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة الرصاص في الهواء؛ احتجاجًا على المقابل المادي الذي حصلوا عليه نظير إنهاء خدماتهم، ما أدى لإغلاق المجال الجوي للبلاد مؤقتًا.

وأذاع التلفزيون السوداني بيانًا لوزير الإعلام، فيصل محمد صالح، قال فيه إنَّ المسلحين عاملون سابقون في الجهاز «رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح».

وأوضح: «تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم، وسلاحهم للقوات النظامية».

ويعد إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات العامة أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وجاء صرف هؤلاء العاملين من الخدمة في إطار خطة إعادة الهيكلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاستخبارات العراقية تعتقل مسئول شراء أسلحة "داعش" بالموصل

حميدتي: ضباط بالخدمة متورطون في التمرد

الجيش السودانى يمهل المتمردين 4 ساعات لإخلاء مقار هيئة العمليات

السعودية تحذر رعاياها في السودان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة إحالتها للطب الشرعي

منذ حوالي 15 ساعة

رعب فى المنوفية.. انفجار 20 أنبوبة «دفعة واحدة»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عائمة بكورنيش الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن انتهاء «تمرد المخابرات»

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

تفاصيل إلقاء عامل جثة زوجته في الشارع بالنزهة

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة إحالتها للطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

نجم الساعة

عادات الفنانين في رمضان.. «أفعال لا تصدق طوال الشهر الفضيل»

الصحة

بينها العطش الدائم.. أعراض أمراض البنكرياس

سوء الهضم ينذر بنقص الفيتامينات والمعادن

أفضل علاج طبيعى لعقم الرجال

دراسة: التدخين قد يؤدي إلى الجنون

الرئيس نيوز

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي سلفاكير في جوبا

"بلومبرج": الجنيه المصري مستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية

أكاذيب أردوغان وأجداده مع ليبيا (1): أسطورة استنجاد وفد طرابلسي بسليم الأول

"المنصة".. مسلسل درامي يكشف خبايا حرب المعلومات والميديا

منوعات

خطر محتمل.. الأعشاب تنمو على إيفرست

سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

حقيقة المشاعر السلبية للنساء بعد الإجهاض

كشكول

تطبيق عملي لـ التوكاتسو .. طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون "Egyptian day"

تعرف على نصيحة وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي

وزير التعليم يرد على شكاوى الطلاب من امتحانات الثانوية المعدلة

"شوقي"يكشف أسس ومعايير وضع امتحانات الثانوية المعدلة

إسلام سياسي

اشتباكات بين الأمن العراقى وعناصر تنظيم داعش شمال غرب بغداد

مريدى الشيخة نور الصباح يحتلفون بذكرى "العارف المندوه" بالغربية

إدعاء كوسوفو يوجه تهم الإرهاب لرجل وامرأة ألبانيين

العراق: إعتقال ثلاثة "إرهابيين" في الأنبار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
لأول مرة.. شهادة الشهيد هشام بركات عن فض «رابعة»
منى رجب
سيدة الكرم والهاربون الثلاثة
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
المزيد

الثقافة

الأمسية الشعرية الرابعة من فعاليات ملتقى الشعر العربي (صور)

«قصص جنسية للأطفال» في العالم العربي: دور النشر المجهولة في قبضة البرلمان

مؤلفة «كوكب لونه بينك»: يروي أزمات المرأة في مجتمعها الذكوري

مؤلف «حواديت المآذن»: صنعتُ للقارئ فخا وسقطت فيه