تسريب امتحان «فلسفة تانية ثانوي»

تداولت صفحات السوشيال ميديا، صورة لتابلت صورها أحد الطلاب، لامتحان مادة الفسلفة والمنطق للصف الثاني الثانوي، الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية حاليًا، من داخل إحدى اللجان الذي يجري بها الامتحان إلكترونيًا.



ويؤدي الطلاب الاختبار في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيًا، بينما سيكون وورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـ "open Book"، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحًا وحتى 11 ظهرًا.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الأحياء، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرًا وحتى الثانية ونصف عصرًا والتي تنعقد ورقيًا وبنظام الـ "open Book".