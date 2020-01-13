الجفري: كلمات أغنية «القلب يعشق كل جميل» صوفية (فيديو)

قال الداعية الإسلامي والمفكر الكبير الحبيب علي الجفري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة للاستشارات، إن أغنية "القلب يعشق كل جميل" للمطربة أم كلثوم كلماتها تحمل معاني صوفية.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن كلمات الأغنية فيها عمق المخاطبة مع الله، وذوق صوفي يحرك القلب.



وأوضح أن شيخه الإمام محمد سعيد البوطي، الذي استشهد داخل المسجد في تفجير انتحاري، كان يستشهد بكلمات قصيدة "القلب يعشق كل جميل"، وكان ينهار بالبكاء عند ترديدها.



وأكد، أنه في أغنية "القلب يعكشق كل جمل"، اجتمعت فيها الكلمة العميقة مع جمال الصوت.