بعد أول استجواب في البرلمان.. الباز: مصر تستعيد حيويتها

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل أول استجواب في مجلس النواب لوزيرة الصحة.



وقال الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن الاستجواب جاء من النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة بسبب ما تشهده مستشفى بولاق الدكرور من تهالك.



وأكد الباز، أنه يعتقد أنه يكون هناك مباراة برلمانية في البرلمان غدا، متابعا: "الناس متستغربش إننا بنحتفي بالاستجواب.. اه احنا بدانا نستعيد الحياة الطبيعية على المستوى السياسي والاقتصادي، والبلد تستعيد حيويتها".