تجديد محطات تنقية مياه شرب بـ23.5 مليون بالوادى الجديد

صرحت المهندسة مني محمد علي، مدير عام التخطيط العمراني بالوادي الجديد، بأنه يجري حاليا إحلال وتجديد لعدد 6 محطات تنقية مياه شرب بمراكز المحافظة، وهي السبط الغربي، والشركة 55 بالخارجة ، ومحطتا بدخلو والعوينة بالداخلة، ومحطة جدة بباريس، واللواء صبيح بالفرافرة، بالإضافة إلي إحلال وتجديد شبكات مياه شرب محابس وبردات بمركز الداخلة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 23.5 مليون جنيه.

وأوضحت علي أن ذلك يأتي ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، مشيرة بأن نسب التنفيذ وصلت 90 % من حجم الأعمال.



يأتي هذا في إطار اهتمام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإحلال وتجديد محطات مياه الشرب بكل مراكز وقري المحافظة، والتأكيد على الاهتمام بشبكات مياه الشرب والحد من الأعطال بالمرفق ، وضمان وجودة المحطات حفاظا على صحة المواطنين.