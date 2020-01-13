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سياسي

487 فرعًا لحزب «الحرية المصرى» أحدثها بالأقصر

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:45 ص
حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
حسين العمدة
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افتتح حزب الحرية المصري، مقر الحزب رقم ٤٨٧ بمركز أرمنت محافظة الأقصر، وذلك بحضور أحمد مهنى، الأمين العام للحزب وطلعت القواس، نائب رئيس الحزب، واللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، وأحمد القططي، رئيس لجنة المتابعة، وسمير عنجاوي، أمين الحزب بالأقصر، ومحمود بيرم، أمين مركز أرمنت، ويسرى عبدالعزيز، مسئول العضوية، وجمال الشريف، أمين المجالس المحلية، وماجد هلال، عضو هيئة المكتب.

وقال أحمد مهنى، إن ذلك يأتي في إطار خطة الحزب لاستكمال الهيكل التنظيمي والوحدات والأمانات للحزب في المحافظات من أقصاها إلى أدناها، مضيفا أنه يتم افتتاح مكتب خدمة المواطنين في المحافظات للتواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوى التي تتلقاها المكاتب.

وأشار إلى أنه من خلال أمانات الحزب المختلفة في المحافظات يتم التركيز على تدريب وتأهيل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وإعداد كوادر سياسية والدفع بها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتابع "مصر تحيط بها المخاطر من عدة جوانب، خاصة في ظل الأجواء المحيطة، مما يدعو إلى التكاتف والوقوف جنبا إلى جنب لتحقيق الاستقرار والتنمية، وعدم الانجراف وراء المغرضين والطامعين بها من الخارج، وجاء على جانب الاحتفال افتتاح قيادات الحزب مشغل حزب الحرية المصري بالأقصر؛ لتأهيل المرأة المعيلة والفتيات وتعليمهن فنون التفصيل مجانا، ثم بعد ذلك يقوم المشغل بتوفير فرص عمل لهن وتسويق منتجاتهن".

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