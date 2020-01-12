«بايعوا الخلافة».. رسالة «داعش» لـ قوات سوريا الديمقراطية

كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لأول مرة، أن تنظيم داعش الإرهابي أرسل لهم رسالة يطالبهم برفع علم التنظيم والسماح لهم بدخول كوباني دون قتال.



وقال مظلوم عبدي، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN": "أرسل إلينا التنظيم عبر الأهالي رسالة يقول نريد أن ندخل كوباني دون قتال، ارفعوا العلم الأسود، وأنتم كأكراد كل حقوقكم محفوظة، نحن دولة إسلامية والأمة الإسلامية لا يوجد فيها فرق بين عربي وأعجمي، تمارسون كل حقوكم، فقط عليكم مبايعة الخلافة ورفع العلم".



وأردف: "رفضنا الأمر بشكل فوري، إذا كان هناك حرب فنحن لها، وبدأت معركة كوباني".