قبل طرحه بالأسواق.. تفاصيل ألبوم حميد الشاعرى الجديد

قارب المطرب حميد الشاعري، على إنهاء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، والذي لم يستقر بعد على عنوانه النهائي، حيث يمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به؛ لينتهي من اختيار الأغاني التي سيقوم بوضعها في الألبوم.



وعلمت «الدستور» أن النجم العائد لعالم الألبومات بعد غياب دام لسنوات، على الرغم من تواجده على الساحة الغنائية بعدة أعمال منفردة كان أخرها التعاون مع المطرب هاني عادل في أغنية «شد الفيشة»، يعمل هذه الفترة على تسجيل أخر أغنية في البومه الجديد، والذي سيتم الأنتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.



ويستعد حميد الشاعري لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد على طريقة السينجل، أواخر شهر يناير الجاري، على أن يقوم بطرح باقي أغاني الألبوم على فترات، حيث يعمل «الشاعري» على اتباع النهج الجديد الذي اتبعه المطربين مؤخرًا، والعمل على طرح الأغاني الذي قام بوضعها في الألبوم على فترات زمنية متقاربة، حتى تأخذ كل أغنية حقها في التسويق والانتشار.



ويتعاون «الشاعري» خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، والذي يتعاون معهم لأول مرة على مستوى الغناء، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد أخر من ذوي الخبرة في صناعه المزيكا، حيث يحاول الشاعري خلال الألبوم إظهار حالة شبابية جديدة علية يفاجىء جمهوره من خلال الأغنيات التي قام باختيار تقديمها.



الألبوم من المنتظر أن يحتوي على 10 أغنيات متنوعة ما بين الرومانسي والتجاري والحزين عبر موسيقى المقسوم والتانبو الذي اشتهر بها، وقد تعاون مع عدد كبير من صناع المزيكا ومن ضمنهم الشعراء الشاعري أحمد راؤول، ومحمود صلاح، وعزيز الشافعي، وأمير طعمية، وأحمد حبيب، أما على مستوى الألحان فتعاون مع أحمد رحيم، وبلال سرور، ومصطفى شوقي، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي وآخرين.



يذكر أن حميد الشاعري، يعمل هذه الفترة على الاستعداد للألبوم، حيث من المترقب أن يقوم بتصوير الحملة الدعائية من أجل طرحها مع الأغاني للإعلان عن ألبومه الجديد، حيث سيقوم بتصوير البوستر الخاص به وكذلك عمل الفيديو ليركس على الأغاني المنتظر طرحها على موقع يوتيوب.



ويعتبر أخر ألبومات المطرب حميد الشاعري الغنائية كانت بعنوان «روح السمارة» والذي طرح عام 2006، ويعتبر هذا الألبوم السابع عشر له خلال مسيرته الغنائية وتعاون فيه وقتها مع شركة عالم الفن، وضم 12 أغنية وقام بوضع التوزيع الموسيقي لجميع أغنيات الألبوم بنفسه.