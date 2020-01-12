السراج يصل تركيا للقاء أردوغان

وصل، منذ قليل، رئيس حكومة "الوفاق" في ليبيا، فايز السراج، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد.



يأتي هذا في ظل توتر الأوضاع في ليبيا عقب دعم أنقرة حكومة "الوفاق"، وإرسال قوات تركية للقتال بجانب حكومة "الوفاق" ضد الجيش الوطني الليبي، تحت قيادة المشير حفتر.



يذكر أنّ السراج زار تركيا في شهر نوفمبر الماضي، حيث وقّع مع أردوغان اتفاقيتين، الأولى أمنية، تقدم أنقرة بموجبها مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، اعتبرتها العديد من الدول انتهاكًا للقانون الدولي.