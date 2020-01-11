خيري حسن يكشف عن الشاعر الحقيقي لأغنية «مدد مدد»

قال الكاتب الصحفي خيري حسن، إن الشاعر الراحل زكي عمر كان من كبار شعراء مصر، موضّحًا أنه كان مرتبطًا بوالدته جدًا وكتب قصيدة «وقفة على قبر أمي»، وهي من أروع ما كتب عن الأم.



أضاف خيري حسن، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج 90 دقيقة، المذاع على المحور، أن زكي عمر كان من الجيل الأخير لليسار المصري، موضّحًا أنه ألقي القبض عليه في مظاهرات 1977 لمدة 4 شهور وبعدها أفرج عنه، لكنه شعر بكسرة نفسية؛ لأنه كان يحب بلده.



وكشف صاحب كتاب «أبي كما لم يعرفه أحد» عن أن الشاعر الراحل صاحب أغنية مدد مدد شدّي حيلك يا بلد، وليس الشاعر إبراهيم رضوان، وهذا ما وثّقته الصحافة المطبوعة آنذاك، لافتًا إلى أن هذا الشاعر ظلم كثيرًا، وسرقت منه أغانيه وأشعاره دون أن تنسب له.