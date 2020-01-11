أماني الخياط تكشف مطالب خالد مشعل من خيرت الشاطر (فيديو)

كشفت الإعلامية أماني الخياط، عن مطالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، من خيرت الشاطر في عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر.



وقالت "الخياط" خلال تقديمها برنامج"الكبسولة" المذاع عبر قناة "extra news"، مساء السبت، أن أول مطلب لـ"مشعل" هو إنشاء قنصلية لحركة حماس خارج حدود فلسطين وتكون في مصر.



وأضافت أن المطلب الثاني، كان إنشاء بنك تكون حماس شريكة فيه بمساعدة أحد البنوك العربية الكبيرة، لافتة إلى أن المطلب الثالث، كان التخلص من عناصر كتائب القسام القادمين من خارج التنظيم وليسوا على شاكلة سيد قطب.

