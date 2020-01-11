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فرنسا تبدأ إجراءات رسمية بفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة

السبت 11/يناير/2020 - 02:41 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
هبه محمد
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن فرنسا تبدأ إجراءات رسمية لفتح تحقيق دولي بتحطم الطائرة الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارًا رسميًا من إيران وعبر قنوات رسمية وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصًا، بعد اعتراف طهران بإسقاطها نتيجة "خطأ بشري عن غير قصد".

وقال الرئيس الأوكراني، عبر "تيليجرام": "صباح اليوم لم يكن جيدًا، لكن ظهرت الحقيقة، إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق"، حسب قنوات روسية.

وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 800-737"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.

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