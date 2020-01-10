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عالم

«دون تفاصيل».. إيران تعلن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية غدا

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:42 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
وكالات
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قال مصدر إن إيران ستعلن غدا السبت، سبب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأضاف المصدر إنه سيتم الإعلان بعد اجتماع لجنة مختصة بحوادث الطيران لكن التقرير لن يقدم أي تفاصيل عن المعلومات التي تم التوصل إليها.

وأفاد رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بأنَّ الطائرة المنكوبة كانت تقل 179 شخصاً، عدد الركاب والطاقم، منهم 147 إيرانياً فيما البقية وعددهم 32 فهم أجانب.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».

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