«دون تفاصيل».. إيران تعلن سبب تحطم الطائرة الأوكرانية غدا





وأفاد رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بأنَّ الطائرة المنكوبة كانت تقل 179 شخصاً، عدد الركاب والطاقم، منهم 147 إيرانياً فيما البقية وعددهم 32 فهم أجانب.





وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.





وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.



