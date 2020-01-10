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جميلة عوض تكشف قصة دخولها عالم الفن

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:16 م
جميلة عوض
جميلة عوض
أحلام عبدالرحمن
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قالت الفنانة جميلة عوض، إنها تقدمت للاشتراك في مسلسل «تحت السيطرة» وكانت بدايتها في دخول عالم الفن.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لم يكن لها متاح أن تحصل على ورش تمثيل كونها تطلب منها تفرغ ولم يكن ذلك متاح لها نظرا لارتباطها بالدراسة وخلال العطلة الصيفية كان تسافر للخارج.

وأكدت الفنانة جميلة عوض أنها تسعى لإثبات نفسها في الوطن العربي، مؤكدة أنها تحلم أن تصل للعالمية في مجال التمثيل.

وأشارت إلى أنها اعتادت على عالم الفن منذ الصغر، من خلال جميع أفراد أسرتها، مشيرة إلى أنها كانت تشاهد ذلك على مدار اليوم.

وأضافت أنها كانت تذهب مع جدها الفنان محمد عوض إلى المسرح لمشاهدة أعماله المسرحية، وكانت تجلس في الكواليس أو تجلس مع الجمهور في بعض الأحيان.

وكشفت الفنانة جميلة أنها كانت تذهب مع والدها ووالدتها خلال كواليس تصوير الأعمال الفنية، موضحة أن تلك الأجواء التي كانت تعيشها منذ نعومة أظافرها طبيعية للغاية بالنسبة إليها.

ولفتت جميلة إلى أن أول مشهد قامت بتمثيله كان عمرها 7 سنوات وقامت بحفظ صفحتين كاملتين من الدور الذي قامت بتأديته باللغة العربية الفصحي حيث كان يهتم والدها بتعليمها اللغة العربية وكان يحضر لها شيخ إلى المنزل حتى تتقن اللغة العريبة.

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