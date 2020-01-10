استقالة زعيم ائتلاف الوطنية من البرلمان العراقي

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.



وذكر علاوي وفق لقناة السومرية نيوز، أن إعلان الاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي "نتيجة فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".



وتشهد المدن العراقية منذ مطلع أكتوبر الماضي، تظاهرات واسعة النطاق، مطالبة بإسقاط النظام العراقي الحالي، وحل البرلمان وتعديل الدستور، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين.



وفي أعقاب التوترات بين إيران والولايات المتحدة في العراق، شارك العديد من المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة في مظاهرات عراقية كبيرة تنديدا بالتدخل الأمريكي الإيراني في البلاد، وأخذ العراق منصة للصراع بينهما.