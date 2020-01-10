دراسة: سيدة من كل ثلاث تعانى من اضطراب الاستثارة الجنسية

كشفت دراسة طبية نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن ظاهرة اضطراب الاستثارة لدى المرأة منتشرة، حيث تشير التقديرات إلى أن سيدة واحدة من كل 3 تعاني اضطرابًا في أدائها الجنسي.



وعندما تستثار المرأة جنسيا، تبدأ الإفرازات المهبلية المرطبة بالنزول، أيضا تشعر المرأة المثارة جنسيا بانتفاخ وتنميل ودفء بالأعضاء التناسلية، كذلك فإن شعور الاستثارة الجنسية يملأ عقلها ويستحوذ على تفكيرها.



وبالنسبة للسيدات اللاتى يعانين من اضطراب الاستثارة الجنسية، عادة ما يكون لديهم خلل ما على صعيد الاستثارة الجنسية الجسدية أو العقلية أو حتى كليهما فى بعض الأحيان.



فقد تشعر المرأة بالإثارة على الصعيد العقلى العاطفى، لكن لا يزال جسدها مقاوما للإثارة الجنسية وغير مهيأ لفكرة الاستثارة الجنسية وممارسة الجنس، وعلى صعيد آخر قد يستجيب جسدها للإثارة الجنسية، لكن لا تشعر بالإثارة الجنسية على الصعيد العقلى العاطفى.



أسباب إصابة المرأة باضطراب الاستثارة الجنسية

وفى حالات أخرى قد نجد عدم وجود استجابة للإثارة الجنسية سواء من الناحية الجسدية أو العقلية، فقد ينشأ اضطراب الاستثارة الجنسية نتيجة العديد من المشكلات الصحية، لعل أهمها:

• مرض السكرى.

• الأمراض الوعائية التى تتسبب فى خلل الإحساس بالأعضاء التناسلية.

• الاضطرابات الهرمونية.

• أنواع معينة من الأدوية.

• الخلافات والمشكلات مع الطرف الآخر.



كيفية علاج اضطراب الاستثارة الجنسية لدى المرأة؟

أوضح الأطباء، أنه يتم علاج اضطراب الاستثارة الجنسية من خلال عدة طرق، وتشمل:

• جلسات الإرشاد السلوكى.

• تغيير الأدوية المسببة لهذه الحالة.

• استخدام مرطبات مهبلية صناعية.

• العلاج الهرمونى باستخدام هرمون الإستروجين.