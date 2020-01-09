الخشت: الخلافة العثمانية احتلال تركي للدول العربية والإسلامية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك العديد من الدول ليست ديمقراطية لكنها علمانية، موضحا أن الدولة المدنية يحكمها العديد من المكونات، أهمها المسار الديمقراطي.



وأضاف "الخشت" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء اليوم الخميس، أن الخلافة العثمانية لا تعتبر خلافة ولكنها احتلال تركي للدول العربية والإسلامية، متابعا: "مينفعش كل محتل يعمل إمبراطورية يسميها خلافة".