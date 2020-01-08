أحلام في ضيافة الوليد بن طلال

لبت الفنانة الإماراتية أحلام، دعوة الأمير الوليد بن طلال، مؤسس شركة المملكة القابضة، على الغداء خلال تواجدها بالسعودية.



ونشرت أحلام، صورة لها برفقته عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "تشرفت بالدعوة الكريمة على الغداء من سمو الأمير الملكي الأمير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الإنسان العظيم الذي كانت له أفضال كثيرة علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك".



وكانت أحلام، قد أحيت أمس الثلاثاء، حفلًا غنائيًا في شتاء موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وقدمت أحلام، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وشاركها خلال الحفل الفنان السعودي أصيل أبو بكر.

