الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
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الأمطار تربك حسابات الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز
الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:06 م
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شهد
المران
الأول
للفريق
الأول لكرة القدم
بالنادي
الأهلي، على
الملعب الوطني
بالعاصمة هراري، هطول الأمطار مع بداية
المران
.
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