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«الإفتاء» توضح حكم العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رباب الأهواني
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في العمل بمجال التصوير الفوتوغرافي، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا، إن التصوير الفوتوغرافي يأتي في إطار حديث لعن المصورين وهذا الحديث يتناول قضية التماثيل وليس الصور التي هي حبس للظل باستخدام أدوات التصوير، وهي جائزة شرعًا، ويجوز للأشخاص العمل في التصوير الفوتوغرافي.

وأضاف الورداني، أن الصور الفوتوغرافية ليست مجسمة ولا ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة"، مؤكدًا أن من يحرموا التصوير الفوتوغرافي ويطالبوا بمنع البطاقات الشخصية، ضد الحياة.

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