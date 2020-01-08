غلق الكوبري العلوي ببنى سويف لنقل خط المياه

بدأت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، أعمال نقل خط المياه الناقل المقام على كوبرى النيل العلوى بمدينة بني سويف، بعد أن تم تنفيذه سابقا لنقل المياه من الشرق إلى الغرب والاستغناء عنه بخط مياه أخر من محطة مياه الأمريكاني، وبعد أن لاحظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن وجود الخط المقام على الكوبري غير ضروري ويمثل عبئا اضافيا للأحمال، قرر تشكيل لجنة من المرور والطرق والمياه لاتخاذ مايلزم لنقل الخط، وتخفيف الأحمال على الكوبري الذي يجري تنفيذ أعمال اصلاحات جذرية ببلاطة مطلعه من ناحية الشرق.



وأكد العميد حسام الشايب مدير عام المرور أنه سيتم غلق الكوبري من الساعة الواحدة صباحا إلى الثالثة فجرا يوميا، لمدة أسبوع بداية من اليوم خلال أعمال رفع خط المياه من مكانه الحالي بالكوبري، وستكون فترة الغلق في فترة زمنية غير حيوية، خاصة وأن محور عدلي منصور متاح وتمت إنارته، ويشهد كثافة مرورية متزايدة في سهولة وانسيابية.



وقال اللواء أحمد الصحاح رئيس شركة المياه أنه تم التنسيق السريع مع الجهات المعنية لسرعة نقل خط المياه، دون التأثير على حركة المرور بالمنطقة، حيث سيتم الالتزام بأعمال النقل في الفترة اليومية المحددة من الساعة الواحدة صباحا وحتى الثالثة فجرا.



وأكد المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق أن أعمال نقل الخط بدأت اليوم وتنتهي خلال أسبوع، وتوجيهات محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية لأعمال النقل بحيث لا يحدث أي تأثير على سير أعمال الإصلاحات الجارية، وحركة المرور والسير، منوها أن نقل الخط أيضا لتذليل العوائق التي كانت ستترتب على وجوده في مكانه، عند البدء في إصلاحات الناحية المقام بها الخط الناقل.



وأشار مدير عام الطرق والنقل إلى أن أعمال إصلاحات بلاطة مطلع الكوبري، من ناحية القادم من الشرق إلى الغرب تسير بمعدلات التنفيذ المطلوبة،حيث تجري إصلاحات جذرية لمنطقة الهبوط الذي قد حدث منذ أكثر من 3 أسابيع، وأنه تم الانتهاء من صب نصف المسافة "2 باكية" وسيتم اليوم صب النصف الأخر لينتهي المشروع خلال أسبوع.