-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق الكوبري العلوي ببنى سويف لنقل خط المياه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
بدأت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، أعمال نقل خط المياه الناقل المقام على كوبرى النيل العلوى بمدينة بني سويف، بعد أن تم تنفيذه سابقا لنقل المياه من الشرق إلى الغرب والاستغناء عنه بخط مياه أخر من محطة مياه الأمريكاني، وبعد أن لاحظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن وجود الخط المقام على الكوبري غير ضروري ويمثل عبئا اضافيا للأحمال، قرر تشكيل لجنة من المرور والطرق والمياه لاتخاذ مايلزم لنقل الخط، وتخفيف الأحمال على الكوبري الذي يجري تنفيذ أعمال اصلاحات جذرية ببلاطة مطلعه من ناحية الشرق.

وأكد العميد حسام الشايب مدير عام المرور أنه سيتم غلق الكوبري من الساعة الواحدة صباحا إلى الثالثة فجرا يوميا، لمدة أسبوع بداية من اليوم خلال أعمال رفع خط المياه من مكانه الحالي بالكوبري، وستكون فترة الغلق في فترة زمنية غير حيوية، خاصة وأن محور عدلي منصور متاح وتمت إنارته، ويشهد كثافة مرورية متزايدة في سهولة وانسيابية.

وقال اللواء أحمد الصحاح رئيس شركة المياه أنه تم التنسيق السريع مع الجهات المعنية لسرعة نقل خط المياه، دون التأثير على حركة المرور بالمنطقة، حيث سيتم الالتزام بأعمال النقل في الفترة اليومية المحددة من الساعة الواحدة صباحا وحتى الثالثة فجرا.

وأكد المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق أن أعمال نقل الخط بدأت اليوم وتنتهي خلال أسبوع، وتوجيهات محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية لأعمال النقل بحيث لا يحدث أي تأثير على سير أعمال الإصلاحات الجارية، وحركة المرور والسير، منوها أن نقل الخط أيضا لتذليل العوائق التي كانت ستترتب على وجوده في مكانه، عند البدء في إصلاحات الناحية المقام بها الخط الناقل.

وأشار مدير عام الطرق والنقل إلى أن أعمال إصلاحات بلاطة مطلع الكوبري، من ناحية القادم من الشرق إلى الغرب تسير بمعدلات التنفيذ المطلوبة،حيث تجري إصلاحات جذرية لمنطقة الهبوط الذي قد حدث منذ أكثر من 3 أسابيع، وأنه تم الانتهاء من صب نصف المسافة "2 باكية" وسيتم اليوم صب النصف الأخر لينتهي المشروع خلال أسبوع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يشدد على أهمية المحاور التنموية وكبارى النيل لأهالى الصعيد

إغلاق كوبري الحبيل بسبب أعمال الصيانة في الأقصر

كسر بخط المياه الرئيسي بشارع 23 يوليو في بني سويف

إثر هبوط أرضى.. تحويل الاتجاه القادم من الشرق بكوبرى بنى سويف

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

منذ حوالي 3 ساعات

سقوط أمطار غزيرة وغلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

فساد بـ6 ملايين جنيه فى جهاز شئون البيئة.. ومحاكمة 8 مسئولين

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

تحركات جديدة.. كيف يحبط الجيش الليبي مخططات تركيا؟

«الأرصاد» تبشِّر المواطنين بموعد تحسّن الطقس

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

فيروس حيوانى يؤدى إلى حالات التهاب الدماغ القاتلة

الجري يحارب الشيخوخة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

الرئيس نيوز

المشير حفتر سيجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي في روما

السيسى يتسلم رسالة من ملك الأردن لاستمرار التنسيق والتشاور بمختلف القضايا

الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات الأوضاع فى الخليج وليبيا

وصول وزراء خارجية إيطاليا وقبرص واليونان للمشاركة بالاجتماع التنسيقى بشأن ليبيا

منوعات

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

اجتياح جنون نظام «كيتو» الغذائي في عدة دول.. فما هو؟

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

كشكول

أستاذة بالأزهر: الفهم الأشعري للعقيدة الإسلامية يعصم البشرية من الدماء

عميد "أصول" أسيوط يطمئن علي سير أعمال الامتحانات

لطلاب الثاني الثانوى.. خطوات التأكد من جاهزية التابلت للامتحانات الإلكترونية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير الامتحانات بكليات مدينة نصر

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«حرب الفراش».. ديوان جديد للشاعر محمد عبد الله حمودة

تفاصيل نقل قصور الثقافة إلى العاصمة الإدارية

«لعنة الوشم» رواية الحب والحرب والخيانة لــ منصور حامد

سعاد سليمان: القصة عمود بيتي وخيمة إبداعي

صفحتنا ع الفيس بوك