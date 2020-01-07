الشيخ الإدريسي: الصوفية أدخلت الإسلام في إفريقيا وشرق آسيا

قال الشيخ إدريس الإدريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة، إن التاريخ يشهد أن الصوفية هي من أدخلت الإسلام في إفريقيا وشرق آسيا عبر التجارة والسلوك الطيب.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الصوفية المتجردة أن تعيش في الدنيا وكأنك في رحلة سير إلى الله، تبحث عن الارتقاء بالنفس عن كل ما دونه، موضحًا أن الصوفية ليست أوراد تقال ولكن تعاملات وسلوك، والصوفي الحص هو من لا يكون في قلبه غضاضة لأحد.



ولفت "الإدريسي" إلى أن الموالد والاحتفالات فرصة للصوفيين للتجمع في حب الله، والذين يطلقون عليهم "دراويش" لا يذاكرون معتقدات الناس، موضحًا أن الحركات التي يقوم بها البعض في الموالد مجرد انفعال وجداني.

