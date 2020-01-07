وزير الدفاع البريطاني: سنغادر العراق إذا طلبت بغداد ذلك

ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن لندن ترغب في بقاء قواتها في العراق لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك.



وقال وزير الدفاع البريطاني: "نحن نحترم سيادة العراق. وإذا طلبوا منا المغادرة فهذا حقهم وسنحترمه".



وكان البرلمان العراقي دعا، الأحد الماضي، القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد مقتل جنرال عسكري إيراني كبير في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة على مطار بغداد.