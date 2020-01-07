الأعلى للإعلام يناقش شكوى "أغنية سالمونيلا" غدًا

تنظر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، فى اجتماعها غدًا الثلاثاء، شكوى مقدمة للجنة، بشأن أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، حيث اعتبرتها الشكوى مسيئة للمرأة المصرية.



وكان قد تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى إلى إدارة موقع «جوجل» لوقف بث الأغنية المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «سالمونيلا»، قائلًا إنها تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتدعو للتنمر وتعد تحريضًا صارخًا على الاعتداء عليها.



وأضاف المجلس، في شكواه، أن الأغنية تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة، وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكترونى، وفقًا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.