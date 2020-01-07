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6 وسائل توفر الأمان لمنزلك

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:59 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يحتاج العديد من الأشخاص، خاصة من يسكنون في المناطق البعيدة التي لا تأهل بالسكان، إلى توفير الأمن والأمان للمنزل الخاص بهم.

ونوضح في السطور التالية مجموعة من الطرق التي يمكنك اتباعها للحصول على وسائل الأمان لمنزلك.

باب حديد
يعتبر تركيب باب حديد في المنزل من أفضل وسائل الأمان التي يمكن اتباعها وأفضل من تركيب الباب التقليدي الخشبي، خاصة في الأدوار العالية.

ترباس وقفل
من الضروري تركيب ترباس بالمنزل للحصول على الأمان، وأن يتم قفل باب المنزل بإحكام بشكل مستمر، سواء كان باب العمارة أو باب الشقة.

وضع مفتاح البيت من الداخل
وضع مفتاح البيت في مكانه من الداخل، يضمن عدم اقتحام أي شخص غريب بمفتاح مقُلد أو طفاشة مثلًا، وإذا كان أحد معارفك فسيضطر للطرق على الباب.

الأنوار والأصوات
ترك نور بسيط داخل المنزل بجوار النافذة حتى يظن السارق أن هناك شخصًا مستيقظًا داخل البيت ويمكن أيضًا تشغيل الراديو.

كاميرات المراقبة
من المهم للغاية وجود كاميرات مراقبة داخل المنزل، فهذا يحمي العائلة بشكل كبير، خاصة مع المنزل الواسع المكون من أكثر من طابق، ولا بد من وضعها في أماكن يصعب الوصول إليها.

الإنذار الصوتي
مهم للغاية للتنبيه في حالة اقتحام أحد المنزل، لذا لا بد من تركيب الأجهزة الخاصة بالإنذار الصوتي، خاصة بجوار الخزانة في حالة وجودها، هذه الأجهزة الصغيرة تصدر ضوضاءً عالية تنبه الجيران والمارة، وتفضح السارق.

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